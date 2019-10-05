Россияне совершили с января по сентябрь текущего года более 1,2 млн визитов в Грузию, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Об этом свидетельствуют опубликованные статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

Россияне по-прежнему находятся на первом месте по количеству посещений Грузии. За гражданами РФ следуют азербайджанцы. С января по сентябрь текущего года граждане Азербайджана совершили более 1,1 млн визитов в Грузию. Тройку лидеров замыкают граждане Армении, которые более 993 тыс. раз посетили Грузию за девять месяцев.

Количество визитеров растет и из европейских стран: Монако (125%), Лихтенштейн (56,7%), Швейцария (49,4%), Германия (37,8%), Франция (25,9%).

По указу президента РФ от 21 июня российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки в Грузию.

Minval.az