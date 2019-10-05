Самолет Turkish Airlines был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за пьяного пассажира на борту. Об этом сообщил представитель авиакомпании.

«На борту самолета, следовавшего из московского аэропорта Внуково в Стамбул рейсом ТK 416, находился пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения, который беспокоил других пассажиров и создавал ситуацию, опасную для продолжения полета. Поэтому командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Пассажир был высажен с борта», — заявил представитель Turkish Airlines.

Minval.az