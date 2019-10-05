Гроссмейстер из Азербайджана Теймур Раджабов прокомментировал победу, одержанную на Кубке мира ФИДЕ в Ханты-Мансийске. Как сообщал Minval.az, в финале 32-летний азербайджанец Раджабов на тай-брейке взял верх над китайцем Дин Лижэнем со счётом 6:4, выиграв у соперника две партии в блиц.

«Сейчас пока ничего не чувствую, кроме опустошения. Как я собираюсь отпраздновать? Даже не знаю… Во всяком случае не буду праздновать как-то иначе, чем когда мне было 15 или 16 лет и я победил в Линаресе Каспарова, одного из моих любимых шахматистов, на партиях которого я учился. Для меня между этими успехами нет особой разницы, они вполне сопоставимы, хоть там была одна партия, а здесь целый турнир», — приводят слова Раджабова «Новости шахмат».

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