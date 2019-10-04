АФФА отреагировала на провокацию, совершенную в матче второго тура группы A Лиги Европы по футболу между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом», говорится в сообщении АФФА.

Читайте также: Армяне устроили провокацию на матче «Карабаха» в Люксембурге

Сразу же после инцидента руководство АФФА связалась с руководством УЕФА и выразило свое недовольство.

Ассоциация уже адресовала жалобу в УЕФА, потребовав принять необходимые меры.

АФФА выразила признательность футболистам «Карабаха» за то, что они не пошли на провокацию, справились с эмоциями.

Minval.az