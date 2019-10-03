В ходе первого тайма матча 2-го тура группы A Лиги Европы по футболу между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом» на поле произошла провокация.
Как передает «Азериспорт», сразу после второго гола «Карабаха» над полем появился дрон, к которому был прилеплен «флаг» сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха. Это стало причиной очевидного недовольства гостевой команды, а главный арбитр матча приостановил игру и увел команды с поля. Впрочем, позже матч возобновился.
На данный момент счет в матче 2:0 в пользу агдамской команды.