В ходе первого тайма матча 2-го тура группы A Лиги Европы по футболу между люксембургским «Дюделанжем» и азербайджанским «Карабахом» на поле произошла провокация.

Как передает «Азериспорт», сразу после второго гола «Карабаха» над полем появился дрон, к которому был прилеплен «флаг» сепаратистского режима оккупированного Нагорного Карабаха. Это стало причиной очевидного недовольства гостевой команды, а главный арбитр матча приостановил игру и увел команды с поля. Впрочем, позже матч возобновился.

Министр спорта Люксембурга Дэн Керш выступил с речью в связи с данной. Он принес извинения за эту политическую провокацию от имени правительства Люксембурга. Он также добавил, что виновник этой провокации не является членом клуба «Дюделанж».

На данный момент счет в матче 2:0 в пользу агдамской команды.

Minval.az