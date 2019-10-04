Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в шутку заметил, что иракский лидер Саддам Хусейн тоже считал, что лучше не иметь ядерного оружия и поддерживать хорошие отношения со всеми странами мира, передает РИА Новости.

Токаев в ходе заседания отметил, что Казахстан с 1991 года, когда был закрыт Семипалатинский ядерный полигон, говорит о важности ядерного разоружения. Однако, по его словам, договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года не работает, «появились де-факто ядерные государства, появились так называемые пороговые государства, но, по-любому, надо, конечно же, стремиться к безъядерному миру».

Токаев отметил, что Казахстан был и остается приверженцем мира без ядерного оружия.

«Но обладание ядерным оружием в современном мире — это не есть гарантия безопасности и особенно экономического процветания. Иногда лучше не иметь ядерное оружие, но зато привлекать больше инвестиций в свою экономику, поддерживать и развивать хорошие отношения мира, что делает Казахстан на практике», — добавил президент Казахстана.

«Саддам Хусейн тоже так думал», — сказал Путин.

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