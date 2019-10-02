Сегодня в Ханты-Мансийске прошла третья партия финального матча Кубка мира по шахматам.

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов противостоит Динг Лирену. После двух сыгранных партий китаец вел со счетом 1,5:0,5, но в третьем поединке Теймур склонил чашу весов в свою пользу, восстановив статус-кво. На 46-м ходу он заставил капитулировать Динга, пишет Azerisport.

Оба шахматиста получили пропуск в турнир претендентов.

Третья партия финала Кубка мира:

Теймур Раджабов – Динг Лирен (Китай) 1:0 (общий счет 1,5:1,5)

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