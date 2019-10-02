Ресторан «Армения», расположенный на Тверской улице в Москве, отсудил у Алексея Навального и других оппозиционеров 241 тысячу 520 рублей. В такую сумму суд оценил упущенную выгоду ресторана из-за митинга 27 июля, передает Дождь.
Ресторан «Армения», расположенный на Тверской улице в Москве, отсудил у Алексея Навального и других оппозиционеров 241 тысячу 520 рублей. В такую сумму суд оценил упущенную выгоду ресторана из-за митинга 27 июля, передает Дождь.
Дата: 2019/10/02 13:44
Раздел: Бывший СССР
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