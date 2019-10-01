У входа в здание резиденции президента Армении, где проходит заседание Высшего Евразийского экономического Совета ЕАЭС, журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась прорваться сквозь цепочку сотрудников службы безопасности к президенту России Владимиру Путину, но когда ее остановили, выкрикнула вопрос.

«Когда вы начнете выполнять свои обязательства?Когда выйдут войска из оккупированных территорий Грузии?», — выкрикнула журналистка.

Президент России оглянулся и улыбнувшись ответил: «Мы всегда выполняем». Затем он вошел в здание.

Журналистку телеканала «Рустави 2» вывели с территории резиденции.

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