В Кремле считают возможность закупок Беларусь американской нефти суверенным делом Минска и вопросом экономической целесообразности. «Это суверенное дело Беларуси», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, не войдет ли эта сделка в случае ее совершения в противоречие с интересами РФ в регионе.

«Это вопрос экономической целесообразности», — добавил он, приведя в пример ситуацию с ценами на газ. «Можно газ дороже покупать на спотовом рынке, можно дешевле покупать трубный газ, который идет из России, — сказал он. — Можно в течение какого-то месяца что-то выиграть на покупках спотового газа, а можно в перспективе одного года или двух лет получить существенную выгоду за счет поставок трубного газа, который в более долгой перспективе оказывается дешевле и выгоднее». «Это вопрос экономической целесообразности, каждая страна сама принимает решение», — отметил Песков.

Отвечая на вопрос, в котором предстоящий визит помощника президента США Джона Болтона в Минск журналист назвал свидетельством тесного взаимодействия Минска и Вашингтона, Песков заметил: «Во-первых, это суверенное дело Беларуси. Говорить о тесном взаимодействии Беларуси и США, нам кажется, в настоящий момент не приходится». «Речь не идет о полноформатных официальных контактах, это визит на рабочем уровне», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что Москва ценит и дорожит союзническими отношениями с Минском. «Продолжаются интеграционные процессы, продолжается развитие нашего Союзного государства, — напомнил Песков. — Мы близкие союзники и партнеры по развитию ЕврАзЭС. Это партнерство и союзничество продолжается и будет только развиваться, здесь нет никаких сомнений».

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