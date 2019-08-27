Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ближайшее время — возможно, даже на этой неделе — посетит Беларусь.

Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

Предполагается, что таким образом Вашингтон пытается смягчить отношения с Беларусью. Кроме того, в планах — улучшить экономические и дипломатические связи с этой страной для «большего влияния в долгосрочной перспективе».

В следующем месяце, пишет Foreign Policy, Беларусь также посетит заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. На повестке встреч будет обсуждение дипломатического присутствия в государстве Соединенных Штатов, в том числе, взаимный обмен послами.

Поездка может вызвать «гнев Кремля», отмечает FP: она пройдет на фоне попыток самого Трампа улучшить отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и, возможно, свидетельствует о разнонаправленности политики президента США и его администрации.

«Болтон прекрасно понимает, что Путин проводит агрессивную политику, и что агрессивная политика Путина также может включать в себя какие-то замыслы в отношении Беларуси», — сказал Джон Хербст, бывший посол США в Украине.

Minval.az