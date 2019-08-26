Российское издание «КоммерсантЪ» опубликовало статью под названием «Рейтинг Никола Пашиняна застыл на краю рудника» о последних развитиях вокруг золотоносного рудника Амулсар в Армении.

В статье отмечается, что после «бархатной революции» в апреле-мае 2018 года и смены власти, Николу Пашиняну впервые приходится сталкиваться с серьезной критикой и делать выбор между народом и инвестициями.

«Премьер Армении впервые со времен «бархатной революции» столкнулся с масштабной критикой со стороны населения. К ней привело решение о запуске Амулсарского золотоносного месторождения, которое обещает принести серьезную прибыль в бюджет республики и улучшить ее инвестиционную привлекательность, но вызывает серьезные опасения у местных жителей и населения в целом», — отмечает издание.

В статье отмечается, что разрешение на работу компании Lydian выдало еще предыдущее правительство, а сама компания зарегистрирована в оффшорах и ранее не имела опыта разработки месторождений.

Издание пишет, что сразу после объявления Пашиняном о безвредности добычи золота на Амулсаре и скором открытии рудника на его страницу посыпался шквал критики граждан, после чего премьер Армении вновь взял паузу. Приезд Пашиняна в Джермук также не дал результатов, так как жители города настаивали на своей позиции.

В беседе с корреспондентом издания местные жители рассказали, что будут бороться за закрытие рудника до конца, а приехавшие в Джермук туристы заявили, что, если в курортном городе испортится воздух и появится пыль, то приезжать они больше не будут.

Minval.az