Официальный представитель МИД России Мария Захаровараскритиковала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об украинском флаге над Владивостоком.

До этого Омелян прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». По его мнению, Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «как это было сто лет назад».

По словам Захаровой высказывание украинского политика чудовищное и глупое.

Она также напомнила, что в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. Захарова заметила. что в своем заявлении Омелян говорит об оккупации российского города не только Украиной, но и другими странами.

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