Стыковка космического корабля Союз, на борту которого находится робот Fedor с Международной космической станцией (МКС) в субботу, 24 августа, была прервана из-за проблемы с усилителем системы автоматической стыковки Курс на борту станции. Об этом сообщил диктор во время трансляции, которую ведет NASA.

«Это проблема не с кораблем Союз, а с усилителем системы Курс на борту станции», — сказал он.

Грузовые корабли Прогресс оборудованы запасной системой телеоператорного управления, когда кораблем в ручном режиме управляет космонавт со станции. Однако эта система не установлена на корабле Союз МС-14, ведь это пилотируемый вариант корабля, без экипажа на борту.

Центр управления полетами вскоре передаст космонавтам инструкции по замене усилителя системы стыковки на борту МКС.

Российский космический корабль Союз МС-14 с роботом Федором на борту не смог состыковаться с МКС. Корабль подошел к станции на 99 метров, завис, а затем начал отход на безопасное расстояние — 279 метров.

Россия запустила ракету Союз с роботом Федором на борту в четверг, 22 августа.

Minval.az