Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в субботу, 24 августа, во время выступления по случаю Дня Независимости в Киеве.

«Дорогие украинцы, вы знаете каждое мое утро начинается с СМС-сообщения. Скажу откровенно, это СМС от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов 7, потерь — две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым — это ноль. Обстрелов ноль, потерь ноль», — сказал Зеленский.

Minval.az