Уволенный грузинский журналист Георгий Габуния заявил, что не собирается извиняться за оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь извиняться за свое действие», — сказал Габуния во вторник, 20 августа, у здания парламента, где собрались уволенные журналисты телеканала «Рустави 2». По его словам, несмотря на то, что это было с его стороны «резко», именно таким образом он пытался донести свое мнение.

Габуния также рассказал, что планирует создать программу «примерно в таком же стиле» на канале «Мтавари архи», который основал уволенный гендиректор Ника Гварамия.

20 августа новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию. Новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши назначил Салию руководителем канала в июле 2019 года.

Вечером 7 июля Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфире своей передачи на телеканале «Рустави 2». Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника.

Minval.az