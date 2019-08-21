У Владимира Зеленского разработали законодательный инструмент, благодаря которому, каждый украинец сможет принять участие в борьбе с коррупцией. И не только принять, но и получить солидное вознаграждение. Его суть: каждый, кто сдаст коррупционера, получит 10% от суммы взятки, сообщает РБК — Украина.

Президент Владимир Зеленский внесет в Парламент законопроект, который предусматривает материальное вознаграждение до 10% от суммы взятки, для каждого гражданина Украины. Об этом заявил руководитель Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он рассказал, что готовятся проекты законов, в которых будет разработан специальный механизм, благодаря которому будет работать эта процедура. Рябошапка отметил, что данный закон будет гарантировать защиту прав людей, которые помогут в обличении взяточников.

«Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, который наносит государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать им защиту и конфиденциальность», — сообщил Рябошапка.

Данный закон будет введен в работу в рамках борьбы с коррупцией в Украине. У Зеленского рассчитывают на то, что украинцы поддержат эту законодательную инициативу. И больше не позволят взяточникам чувствовать свою безнаказанность. А 10% от суммы взятки станет достойной благодарностью за помощь в борьбе с коррупцией.

Minval.az