В телекомпании «Рустави 2» после смены руководства начались увольнения ведущих журналистов, в том числе лишился работы ведущий Гиоргий Габуния, выступивший в начале июля в эфире с оскорблениями в адрес президента РФ.

«Уволены с работы продюсер и ведущая аналитических передач Эка Квеситадзе, руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также еще несколько продюсеров и ведущих, в их числе и ведущий Гиоргий Габуния», — сообщил во вторник на брифинге новый генеральный директор «Рустави 2» Паата Салия.

По его словам, недопустимо, когда ведущие журналисты «Рустави 2» публично заявляют, что заняты созданием нового телеканала и продолжают работать в телекомпании. В частности, Салия привел слова Квеситадзе, которая сообщила в соцсетях, что занята созданием нового «Главного канала» вместе с бывшим гендиректором «Рустави 2» Никой Гварамия, на который в скором времени перейдут на работу все ведущие журналисты «Рустави 2».

Салия уточнил, что в сентябре с сотрудниками «Рустави 2» будут заключены новые контракты, которые не отразятся на зарплате журналистов.

«Мы гарантируем независимость редакционной политики «Рустави 2″», — цитирует его слова Интерфакс».

Телекомпания «Рустави 2» оказалась в центре скандала после выступления 7 июля телеведущего Георгия Габуния в своей передаче «Постскриптум» с оскорбительными высказываниями в адрес президента России Владимира Путина с использованием нецензурной лексики.

8 июля саморегулирующая комиссия телекомпании «Рустави 2» отстранила Габунию от эфира на 2 месяца. 9 июля гендиректор «Рустави-2» Ника Гварамия сообщил, что журналист отстранен от эфира на два месяца, но затем продолжит работу на «Рустави-2».

Однако 18 июля телекомпания «Рустави 2» сменила владельца: ее новым собственником стал бизнесмен Кибар Халваши. Сразу после этого с поста гендиректора телекомпании был уволен Ника Гварамия, которого теперь Главная прокуратура Грузии обвиняет в финансовых махинациях.

Minval.az