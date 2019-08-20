Ведущая телеканала «Россия 1», журналистка азербайджанского происхождения Наиля Аскер-заде продала земельный участок на Рублевке площадью 42,5 тысячи квадратных метров компании, которая принадлежит кипрскому офшору.

Об этом сообщают «Открытые медиа».

Как сообщает издание со ссылкой на данные Росреестра, владельцем земли Аскер-заде стала 26 февраля 2019 года, а 18 июля продала ее компании АО «Годовари Девелопмент», созданной за месяц до сделки. Она принадлежит одноименному кипрскому офшору, которым владеют два офшора с Британских Виргинских островов — Nortek Management LTD и Waypion Resources LTD.

Генеральный директор «Годовари Девелопмент» — Алексей Соколовский, бывший глава ООО «Страйк», учрежденной кипрским офшором «Эспронд Холдингс Лимитед». Компания строила у метро «Аэропорт» многофункциональный комплекс «Аэролофт».

Об участке рядом с деревней Раздоры в подмосковном Барвихинском, который принадлежал полной тезке Наили Аскер-заде, 7 августа написал «Проект». Его примерная стоимость — 45 млн долларов. Аскер-заде заявила изданию, что это не ее собственность.

Minval.az