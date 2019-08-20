Разговоры о неком радиоактивном облаке после взрыва на военном полигоне в Архангельском облаке — абсурд. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию карт, фиксирующих возможное направление распространения радиоактивного облака после аварии под Северодвинском. По мнению Пескова, сама формулировка «карта, как радиоактивное облако могла распространяться после аварии», абсурдна. Он призвал ориентироваться в этом вопросе на заявление главы государства по факту произошедшего.

Ранее, 19 августа, президент России Владимир Путин заявил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на военном полигоне под Северодвинском нет. По его словам, на место происшествия направлены эксперты, в том числе независимые эксперты, которые контролируют сейчас ситуацию.

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