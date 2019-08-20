Российские дипломаты в Анталье обратились в турецкую прокуратуру после трагического случая с 12-летней девочкой из Петербурга в отеле Sunhill курортного городка Бодрума.

Руку ребенка во время купания в бассейне засосало насосом в трубу. Это заметил отец девочки, но один он ее вытащить не смог – потребовалась помощь других отдыхающих.

Даже после того, как насос отключили, ее с трудом вытащили из бассейна с куском трубы на руке, сообщает «Фонтанка».

Трагедия произошла еще 18 августа. Ребенок с тех пор в коме в больнице города Денизли. Мать девочки рассказала, что за это время ее сердце «запускали» уже пять раз.

Как пишут «Известия», временно туроператор пошел навстречу семье ребенка – на несколько дней их обеспечили жильем рядом с больницей, но затем проживание им придется оплачивать самостоятельно.

По сведениям СМИ, страховка этой семьи покрывает нахождение в Турции только одного родителя.

Minval.az