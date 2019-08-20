Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев снял видеоклип на песню собственного сочинения.

Ролик размещен во вторник на его странице в Instagram.

На записи Назарбаев гуляет в предгорьях и напевает песню о своей родине. По данным агентства Казинформ, автором слов является сам Назарбаев, музыку написал композитор Алтынбек Коразбаев. За кадром эту же песню исполняют профессиональные артисты.

«Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землей, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло мое детство, здесь мои корни», — написал первый президент Казахстана в примечании к видео.

Minval.az