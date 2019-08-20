Во Львове мужчина похитил двух детей и изнасиловал с целью воспитания.

Об этом сообщает сообщает Fakty.ua.

Как отмечается, 35-летний мужчина похитил двух мальчиков семи и десяти лет, избил, а после изнасиловал их. По словам правонарушителя, он хотел «проучить» детей, которые якобы обижали его ребенка.

Узнав о происшествии, мать пострадавших обратилась в полицию. Мужчину задержали, в отношении него открыто уголовное производство по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека» и «Развращение несовершеннолетних», которые предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

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