Национальный архив безопасности США опубликовал первый засекреченный отчет американской разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, в котором сообщается о возможном количестве пострадавших при взрыве в реакторе, пишет РБК.

Отчет был направлен 2 мая 1986 года на имя государственного секретаря США (эту должность тогда занимал Джордж Шульц) Мортоном Абрамовицем. Он отмечает, что все научное сообщество считает «ерундой» информацию о гибели лишь двух человек в результате катастрофы, как утверждается в официальных данных.

По подсчетам Абрамовица, во время дневной смены на реакторе РБМК-1000 находятся около 100 человек. Ночью там должны работать примерно 25–30 сотрудников. «Так как третий и четвертый энергоблоки расположены близко друг к другу, вблизи последнего могли находиться около 200 человек днем и до 70 — ночью», — пишет Абрамовиц.

Он отмечает, что в момент взрыва рядом с реактором могли находиться 100 человек. Абрамовиц отмечает, что, судя по фотографиям разрушений, все, кто был вблизи четвертого энергоблока, погибли сразу или получили смертельные дозы радиации.

Документ был опубликован в связи с выходом книги журналистки и бывшего члена президентского совета при Борисе Ельцине Аллы Ярошинской о катастрофе на Чернобыльской АЭС.Туда вошли дневниковые записи, отчеты с заседаний политбюро ЦК КПСС и другие материалы.

Авария на Чернобыльской АЭС в Припяти произошла в ночь на 26 апреля 1986 года. Тогда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Сообщалось, что в момент взрыва погиб один сотрудник станции, второй умер в первые часы после происшествия. Острую лучевую болезнь зафиксировали больше чем у 100 человек, десятки из них умерли через несколько месяцев после катастрофы.

Радиоактивному загрязнению в первую очередь подверглись территории нынешних Украины, России и Белоруссии. Облучение получили почти 8,4 млн человек. Более 400 тыс. человек были переселены.

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