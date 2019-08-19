Российское правительство традиционно держит в секрете финансовые и экспортные кредиты, выдаваемые другим государствам. Информация становится публичной, только если Россия подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой, если о таких займах рассказывают официальные лица или же информация раскрывается по линии государства-заемщика.

Непрозрачность программы госкредитов объясняется тем, что, во-первых, большинство таких займов носят не чисто коммерческий, а политический характер, во-вторых, многие займы предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое по большей части засекречено. Москва, например, кредитовала Армению, Венесуэлу, Индию, Индонезию именно в целях закупок российских вооружений.

РБК решил собрать всю имеющуюся информацию о долгах других стран перед Россией. Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ. Общие цифры раскрывались в июньском проспекте суверенных еврооблигаций России (.pdf). Более $5 млрд из общей задолженности — это реструктурированные долги стран перед бывшим СССР (Вьетнам, Индия, Ирак, Йемен, Куба), показал анализ РБК.

Крупнейшим должником России является Беларусь — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).

На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина — около $3,7 млрд в сумме.

Также среди крупнейших должников оказалась и Армения, Грузия и Модавия, которые задолжали менее одного миллиарда.

Minval.az