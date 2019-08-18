В результате оперативно-поисковых мероприятий задержан Эльмар Садыгов, обвиняемый в поджоге дома в деревне Сарытепе Шамкирского района (северо-запад Азербайджана), говорится в совместном заявлении министерства внутренних дел и Генпрокуратуры Азербайджана.

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«В результате расследования по горячим следам удалось обнаружить, что Садыгов проник в дом своего тестя, где временно проживала его супруга и воспользовавшись бензином устроил поджог. По факту было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, были назначены экспертизы. Садыгов был задержан и допрошен. В рамках допроса он полностью признал свою вину. Следственные мероприятия продолжаются», — говорится в заявлении.

Minval.az