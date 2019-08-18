Поджог дома в селе Сарытепе Шамкирского района совершил житель села Деллерджейир по имени Эльмар Садыгов. Три месяца назад он развелся с Матанат Масимовой, которая после развода проживала у своего отца.

Э.Мамедов около 01:00 проник в дом с канистрой бензина. Разлив жидкость, он поджег дом.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.