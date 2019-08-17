Российские военные будут рады видеть на Армейских международных играх (АрМИ) команды стран НАТО.

Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что российские военные хотели бы оценить технику других стран, узнать на что она способна.

«Потому что лучше понять друг друга здесь, чем ждать, когда для этого представится какая-то другая возможность. Не хотелось бы такой возможности», — пояснил Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что когда конкурс задумывался в международном формате, страны НАТО также были приглашены.

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