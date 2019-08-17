В сети появились кадры с пожара в одесском отеле Токио Стар, который унес жизни восьми человек.

На ролике видны объемы пожара и сильное задымление. Медики транспортируют пострадавших и погибших до карет скорой помощи.

По данным ГСЧС в гостинице в момент пожара находилось ориентировочно 200 человек. Эвакуировали 136 человек, пострадали 10 человек — их госпитализировали.

Найдены тела восьми погибших — их анкетные данные устанавливаются.

Минувшей ночью в Одессе произошел масштабный пожар, который тушили около трех часов. Восемь человек погибло, еще 10 пострадали.

Minval.az