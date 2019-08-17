Согласно сведениям, полученным из генпрокуратуры Российской Федерации, удовлетворение ходатайства Генпрокуратуры Армении о выдаче Миграна Погосяна с целью подвергнуть его уголовной ответственности не было оценено возможным, «принимая за основу пункты 19-ой статьи Конвенции от 22.01.1993 г. «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам»». Об этом сообщают из отдела по связям с общественностью прокуратуры Армении, передает Радио Азатутюн.

Отмеченная выше статья Конвенции, в качестве основания для полного или частичного отклонения ходатайства об оказании правовой помощи предусматривает те случаи, когда оказание подобной помощи может навредить свободе лица, в отношении которого был направлен запрос, его безопасности или же противоречит законодательству.

При этом, как отмечается в сообщении, Генпрокуратуре Армении не было предоставлено четкой информации о конкретном основании для отклонения ходатайства.

«В связи с вышесказанным Генпрокуратура Армении предложила Генпрокуратуре РФ предоставить четкую информацию о причинах отклонения ходатайства о выдаче М. Погосяна», — отмечается в заявлении.

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