Грузия готовится заключить договор с США о сотрудничестве в военной сфере. Соглашение рассчитано на три года, сообщил заявил министр обороны Леван Изория.

Параметры документа были обговорены на встрече с новым военным атташе Соединённых Штатов Стефани Бегли.

Мы в Грузии принципиально продолжим ту успешную политику, которую осуществляют США вместе с оборонным ведомством, что в первую очередь служит усилению наших оборонительных возможностей, — цитирует Изорию ТАСС.

Глава Минобороны не стал вдаваться в детали договора.

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