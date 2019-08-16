Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов раскритиковал поведение ирландца Конора Макгрегора, который ударил пожилого посетителя бара. Слова спортсмена приводит TMZ Sports.

«Не понимаю, почему США пускает таких, как он, в страну, разрешает работать. Многие из моих ребят страдают от проблем с визой, но вот к Макгрегору вопросов нет? Такие люди должны сидеть в тюрьме. Правительство должно размазать его. Ирландское правительство, вы где вообще? Пришлите ему локацию!» — заявил 30-летний Нурмагомедов. Он отметил, что удивлен тем, что против Макгрегора не было выдвинуто никаких обвинений.

Также россиянин подчеркнул, что в любом случае считает неприемлемым бить пожилых людей. «Даже если старик ударил тебя 10 раз, ты не имеешь права отвечать. Надо уважать пожилых людей», — убежден Нурмагомедов.

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