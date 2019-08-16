Первый пилот совершившего успешную аварийную посадку самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов отказался считать себя героем.

«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж. Это было единственное решение, поэтому я себя героем не считаю. В такой ситуации каждый пилот будет делать то же самое», — заявил Юсупов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У нас есть тренажер, на котором мы периодически отрабатываем штатные и аварийные подобные ситуации, поэтому морально и профессионально были к этому готовы. У нас в Екатеринбурге имеется своя школа подготовки летного состава — я думаю, благодаря ей, благодаря этим навыкам нам удалось успешно, без серьезных повреждений для пассажиров посадить самолет», — добавил он.

Следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа двигателей из-за столкновения с птицами.

На борту A321 находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, все они выжили.

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