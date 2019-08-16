Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной территорией). Об этом сообщил грузинский «Первый канал».

В этой связи министерство иностранных дел Грузии обратилось к международному сообществу, сообщил заместитель глава министерства Владимир Константиниди. Он уточнил, что подобные работы, которые Тбилиси называет «бордеризацией на оккупационной линии», возобновились накануне 11-й годовщины грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года, в связи с чем Тбилиси уже делал заявления на этот счет.

«Министерство вновь сделало официальное заявление и провело встречу с дипломатическим корпусом. Зарубежным партнерам предоставили детальную информацию о незаконных процессах, происходящих на местах. Мы продолжаем интенсивно работать с международными партнерами», — сказал Константиниди, слова которого приводит телеканал.

Он добавил, что в пятницу дипломаты планирует поехать в Гугутианткари, чтобы на месте ознакомиться с действиями российских военных, которые Тбилиси считает незаконными.

В репортаже «Первого канала» говорится, что за ограждение попадают дома двух грузинских семей. Сами дома после войны 2008 года оказались непригодными для проживания, но хозяева продолжали пользоваться земельными участками на прилегающей территории. Российские военнослужащие разрешили местным жителям забрать свои вещи из домов, отмечается в репортаже телекомпании.

Село Дисеви до 2008 года находилось в зоне контроля Грузии, после грузино-осетинского конфликта в августе 2008 года село перешло под контроль Южной Осетии.

Minval.az