Адвокат второго президента Армении, военного преступника Роберта Кочаряна, обвиняемого в Армении в свержении конституционного строя, Ованнес Худоян выступил с сенсационным заявлением, открыто признав оккупацию Арменией части Азербайджана.

В интервью, данном программе «Новости» в эфире Общественной телекомпании Армении, Худоян заявил, что часть оккупированных территорий не может считаться территорией сепаратистской «НКР».

«Говоря «Нагорно-Карабахская Республика» (здесь и далее кавычки наши – прим. «Минвала»), я не могу вместо него сказать, что под этим понимается, но то, что мы имеем в виду, это то, что «Нагорно-Карабахская Республика» как независимая государственная единица, неважно – признанная или непризнанная, имеет вооруженные силы Нагорного Карабаха, ни один военнослужащий из их состава, то есть ни один военнослужащий, находящийся в подчинении Нагорного Карабаха, не был привезен в Республику Армения», — сказал Худоян.

На вопрос журналиста, разве не считает он оккупированные территории также частью «НКР», он ответил: «Часть этих территорий «Республики Арцах» не может считаться таковой априори».

Сепаратисты Карабаха сразу отреагировали на нашумевшее заявление адвоката Кочаряна. Давид Бабаян, именующий себя «пресс-секретарем президента Нагорного Карабаха», важно заявил, что согласно «конституции Нагорного Карабаха, освобожденные территории считаются неотъемлемой частью Арцаха».

На вопрос Радио Азатутюн, знает ли Бако Саакян об этом заявлении, поскольку бывший и нынешний лидеры сепаратистов Карабаха ходатайствовали в суде об освобождении Роберта Кочаряна из-под ареста, Бабаян ответил: «Мы не должны снова спекулировать на этом. Я повторяю, в нашей конституции все четко написано: каковы наши границы, каковы наши территории».

В Республиканской партии Армении, которая была частью власти в годы президентства Кочаряна, не стали комментировать заявление Худояна. Представители другого коалиционного партнера, АРФ «Дашнакцутюн», также сдержанно комментируют это заявление.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Национального собрания Ваагн Тевосян квалифицировал заявление адвоката Кочаряна как «случайное высказывание».

В течение дня c заявлением был вынужден выступить сам адвокат Худоян.

«Мне жаль, что в интервью я не смог правильно сформулировать свою мысль, что стало предметом неуместных спекуляций. Это факт, что у меня нет политического опыта, надеюсь, его и не будет, так как это выходит за рамки моих профессиональных интересов. Учитывая, что в связи с отдельными интервью важно личное мнение господина Кочаряна, а не мое профессиональное мнение, в следующий раз перед тем, как затронуть тему, я обязательно посовещаюсь относительно формулировок с господином Кочаряном и поделюсь уже его мнением», – попытался оправдаться он.

Minval.az