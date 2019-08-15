Опубликован тематический отчет Росстата, в котором, в частности, упомянуто о том, что в России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет, сообщает РИА Новости.

Из того же отчета следует, что в прошлом году в России четыре 12-летних девочки стали матерями, 13-летние девочки родили 34 ребенка, а 190 14-летних девушек родили впервые и еще четыре в этом возрасте уже второго. 15-летние девушки в прошлом году в России родили 919 детей, из них 22 — уже по второму. 16-летние родили 2.925 младенцев, 165 из которых стали вторыми, девять — третьими и еще два ребенка — четвертыми по счету.

РИА Новости приводит комментарий директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского: «Надо, конечно, знать, где это происходит, Россия — страна большая, если это где-нибудь на Северном Кавказе… что вы можете сделать, если девочка забеременела, то она должна родить… У нас есть такие районы, где это считается вполне нормальным — девочку выдают замуж (в таком возрасте), иногда бывают и криминальные случаи, это все бывает, если посмотреть статистику, какие-то единичные случаи». Эксперт уточнил, что «считается, что репродуктивный возраст начинается с 15 лет, но и в этом возрасте, как правило, никто не рожает, но все-таки это бывает». «Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт — это вопрос выбора в семье и самой девочки», — заключил Вишневский.

Возраст сексуального согласия в России составляет 16 лет. За совершения полового акта человеком, достигшим 18 лет, с человеком, не достигшим 16-летнего возраста, наступает уголовная ответственность.

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