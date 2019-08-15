Три туристки из Беларуси пропали вечером 14 августа на горе Тетнульди в регионе Верхняя Сванетия (Земо-Сванети) на северо-западе Грузии. Сегодня утром спасатели нашли тела двух женщин, третья обнаружена раненой, сообщает Первый канал Грузии.

Поисково-спасательную операцию начали осуществлять накануне вечером сразу после поступления информации об исчезновении белорусок, а сегодня утром возобновилась. К поискам пропавших туристок был привлечен вертолет пограничной полиции.

В итоге сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили на Тетнульди двух женщин погибшими, а третью раненой. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Возраст двух пропавших белорусок до 60 лет, третьей — около 36.

Они находились в составе группы альпинистов, возвращавшейся на базу после восхождения на вершину. Белоруски оторвались от группы по пути к лагерю, после чего их потеряли из вида.

В МИД Белоруссии официальное подтверждение о гибели гражданок страны пока не получили. Посольство Белоруссии в Грузии находится в постоянном контакте с компетентными грузинскими органами.

Minval.az