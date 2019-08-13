Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других особо тяжких преступлениях, сообщил во вторник на пресс-конференции начальник управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

«Атамбаеву вручены уведомления по ряду особо тяжких преступлений, таких, как организация массовых беспорядков, убийство, покушение на убийство, захват заложников и применение насилия в отношении представителя власти», — заявил он.

По законам Киргизии, по данным статьям Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

Minval.az