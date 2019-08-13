Арест на основную часть имущества экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева наложили власти республики. Об этом заявил во вторник в Бишкеке генеральный прокурор страны Откурбек Джамшитов.

«На данный момент арест наложен на 120 единиц имущества Атамбаева», — сказал он.

Атамбаев был захвачен 8 августа в ходе продолжавшейся почти сутки силовой операции, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. По решению суда, экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. В данный момент он обвиняется в организации коррупции при незаконном освобождении из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева.

Minval.az