Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, заявил первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Приходько, российское государство уступает лишь Катару. Ожидается, что в этом году Россия сохранит показатель по поставкам трубопроводного газа в Европу примерно на уровне рекордного 2018 года, добавил он. «В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 миллиарда кубометров», — уточнил Приходько.

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