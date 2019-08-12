Грузия в июле потеряла до $60 млн в сфере туризма из-за решения России о прекращении прямого авиасообщения, но глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе уверен, что растущая динамика в отрасли будет возвращена.

«Предпринятые нами шаги дают мне основание говорить, что мы обязательно вернем растущую динамику в туристическом секторе, которую мы имели», — сказал Бахтадзе журналистам в понедельник.

По его словам, в июле ущерб в сфере туризма оценивается на сумму до $60 млн, хотя, еще в июне в Аджарии, например, был зафиксирован очень хороший тренд, когда по сравнению с аналогичным периодом 2018 года рост составил 40%.

«Сегодня необходимо поддержать и помочь малому и среднему бизнесу, работающему в секторе туризма. Мы разработали две программы, которых, я думаю, будет достаточно для того, чтобы малые и средние предприниматели, работающие в сфере туризма, справились с создавшимися проблемами за короткий срок», — заявил премьер.

«Что касается среднесрочной перспективы, я уверен, что мы вернем ту позитивную динамику, которая была у нас в секторе туризма», — подчеркнул Бахтадзе.

Minval.az