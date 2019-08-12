Новый владелец грузинского телеканала «Рустави 2 » бизнесмен Кибар Халваши заявил, что решил продать компанию из-за ее долгов на сумму более $24 млн, сообщает «Интерфакс».

«Компания находится на грани банкротства. К сожалению, мои финансовые возможности недостаточны для того, чтобы вывести телекомпанию из глубокого финансового кризиса, поэтому я принял решение о продаже телекомпании, и готов к переговорам с любым заинтересованным лицом», — говорится в заявлении Халваши, которое в понедельник распространили грузинские СМИ.

«Единственный, с кем не буду говорить — это бывший неформальный владелец и управляющий телекомпанией «Рустави 2″ Михаил Саакашвили. Я решил продать телекомпанию по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего», — заявил грузинский бизнесмен.

По словам Халваши, «Рустави 2» долг составляет 70 млн лари (более $24 млн), из них 27 млн лари — долг перед государством. Он отметил, что из-за больших долгов телекомпании конкурс должен быть завершен в течение недели.

Вместе с тем, супруга скончавшегося учредителя телекомпании «Рустави 2» Эроси Кицмаришвили Ия Кицмаришвили в понедельник подала иск в суд с требованием возвратить ей 30% акций телекомпании.

Она заявила журналистам, что Кицмаришвили требовал возвращения своей доли в «Рустави 2» еще в 2009 году, но тогда суд не удовлетворил его требования.

«Сегодня другая реальность, так как у телекомпании есть новый владелец, и я имею право требовать возвращения акций, принадлежащих моему супругу», — заявила Ия Кицмаришвили.

Эроси Кицмаришвили скончался в 2014 году. По версии следствия, он покончил с собой, однако члены семьи считают, что он был убит.

Телекомпания «Рустави 2» оказалась в центре скандала после высказываний 7 июля телеведущего грузинского оппозиционного телеканала Георгия Габуния с оскорблениями в адрес руководства России. Тогда Госдума приняла заявление «О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии» с призывом к правительству принять соответствующие меры к Грузии.

Minval.az