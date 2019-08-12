Протестующие закидали бывшего президента Украины Петра Порошенкояйцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в момент, когда экс-глава государства выходил из здания Государственного бюро расследований (ГБР) после допроса. Отмечается, что некоторые из яиц, которые противники Порошенко в него бросали, попали в журналистов, сотрудников полиции и самих протестующих.

Бывший президент Украины приехал на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой» 12 августа. В этот момент у здания ГБР проходила акция, на которой присутствовали как сторонники, так и оппоненты экс-главы государства.

25 июля Порошенко уже приходил в ГБР на допрос по делу о продаже завода «Кузница на Рыбацком». По нему он проходит как свидетель, но силовики подозревают факт возможного отмывания средств. Тогда после часового допроса на политика попытались напасть несколько человек.

Всего в Украине открыто 14 уголовных производств против Порошенко и приближенных к нему чиновников.

Minval.az