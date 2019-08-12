Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах сфотографировался с юным фанатом, который врезался в фонарный столб, пытаясь догнать машину футболиста, сообщает Sky Sports.

11-летний Луис Фаулер и его брат Исаак поджидали игрока возле тренировочной базы «Ливерпуля» в Мелвуде. Когда Салах уезжал, дети погнались за его машиной и стали размахивать руками, однако Луис влетел в фонарный столб, разбил нос до крови и потерял сознание.

Салах заметил инцидент и вернулся узнать, все ли в порядке. Футболист сфотографировался с мальчиками, затем Луиса увезли в больницу.

«Спасибо тебе, Мо, что вышел и проверил моих ребят, после того как Луис отправил себя в нокаут», — написал в Twitter отчим малышей Джо Купер.

Minval.az