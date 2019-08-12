Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил желание приобрести всю линейку российских лимузинов Aurus. Одну из таких машин показали туркменскому президенту на первом Каспийском экономическом форуме в городе Туркменбаши.

Бердымухамедов в числе особых достоинств лимузина отметил интерьер и внешний вид, а также то, что белый цвет кузова и большой размер радиатора позволяют эксплуатировать автомобиль в жарком климате. Кроме того, президент Туркменистана заявил, что у Aurus «правильная цена».

Детали соглашения о покупке Aurus будут обсуждаться на уровне профильных министерств России и Туркменистана.

Автомобиль Aurus с кузовом белого цвета, который показывали на Каспийском экономическом форуме, был создан в единственном экземпляре специально для этого мероприятия.

Minval.az