Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал».

В качестве пассажира в коляске мотоцикла проехался глава Крыма Сергей Аксенов. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сидел за спиной Путина.

В компании лидера «Ночных волков» Александра (Хирурга) Залдостанова президент подъехал прямо к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля.

«Очень рад всех вас видеть, очень приятно, что вы продолжаете эту традицию, начатую десять лет назад. Поздравляю вас с десятилетием и желаю вам самого доброго», — сказал Путин.

Байк-шоу «Тень Вавилона» мотоклуба «Ночные волки» стало одиннадцатым по счету из тех, что проводятся на Крымском полуострове.

Minval.az