В Москве на проспекте Сахарова прошла очередная протестная акция из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Ранее столичное правительство согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Среди заявителей — незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии «Яблоко» Елена Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, а также незарегистрированный кандидат Денис Шендерович. Позднее Вихарева сообщила РИА Новости, что организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.

По итоговым данным «Белого счетчика», через рамки на митинг прошли более 50 тысячи человек. Волонтерам организации не удалось подсчитать людей, прошедших на митинг через дополнительные проходы. «Таким образом, верхняя оценка численности митинга составляет порядка 60 тысяч человек. Можно с уверенностью сказать, что это самый массовый митинг последних восьми лет, его численность сравнима с 24 декабря 2011 года, когда на проспект Сахарова вышло около 70 тысяч человек», – пришли к выводу в «Белом счетчике». ГУВД Москвы передавало другие данные «на пике публичного мероприятия» – 20 тысяч человек. Это первый массовый митинг за последние несколько недель, который власти Москвы разрешили провести. На нем выступили рэпер Face, группы «Кровосток» и IC3PEAK, журналист Леонид Парфенов, актер Михаил Ефремов, писательница Людмила Улицкая, сами недопущенные к выборам кандидаты в депутаты Мосгордумы и родственники арестованных по «делу о массовых беспорядках».





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