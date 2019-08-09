Задержанный властями экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался сотрудничать со следствием.

Как передает ТАСС, об этом заявил в пятницу на встрече с журналистами адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием и не стал подписывать какие-либо документы», — сказал он. По словам Слесарева, речь идет о постановлении о ходатайстве об изменении меры пресечения, документе о мере пресечения, а также протоколе допроса и других предусмотренных процессуальными нормами бумаг.

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