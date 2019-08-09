Вице-премьер Армении Тигран Авинян не комментирует опубликованные BBC сведения о событиях 1 марта, поскольку они не подтверждены документально.

«Я не могу комментировать опубликованные сведения, поскольку BBC фактически не представляет какого-либо документа и ссылается на данные, которые предположительно получены из Специальной следственной службы. Однако насколько это соответствует действительности, я не могу комментировать. На все остальные вопросы, думаю, ответят правоохранители», — заявил в беседе с журналистами Тигран Авинян.

Ранее Русская служба BBC опубликовала статью, где отмечалось, что в распоряжении издания оказался протокол допроса бывшего замкомандующего оккупационной армии сепаратистов Карабаха Самвела Карапетяна (Огановского). По версии следствия, Карапетян во время поствыборных событий 2008 года сформировал из своих подчиненных специальную группу из 20 человек, которая была расквартирована в подвале президентской резиденции на проспекте маршала Баграмяна. Следствие утверждает, что именно эта группа стреляла в демонстрантов 1-2 марта.

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