«Мы получили сообщения, что поддерживаемые Россией де-факто власти начали процесс бордеризации в селе близ линии административной границы Южной Осетии. Эти действия представляют угрозу для мира и стабильности». Об этом говорится в заявлении пресс-спикера Госдепартамента США, передает «Грузия Онлайн».

«Прошло 11 лет со времени российского вторжения в Грузию. Были убиты и ранены сотни людей, более 190 000 гражданских лиц были вынужденно перемещены. Для многих последствия конфликта продолжаются по сей день: уничтоженные средства к существованию, разделенные семьи, ограничение свободы передвижения, частная собственность, которая до сих пор не возвращена. В течение последних 24 часов мы получили сообщения о том, что поддерживаемые Россией де-факто власти начали процесс бордеризации в селе близ линии административной границы Южной Осетии. В случае, если бордеризация будет завершена, ирригационная система села закроется. Эти действия представляют угрозу миру и стабильности», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Россия постоянно нарушает право грузинского народа на безопасность и собственность.

«Кроме того, российское вторжение в Грузию и оккупация 20 процентов ее территории являются грубым нарушением Хартии ООН, Хельсинкского акта и фундаментальных норм и принципов международного права.

Мы призываем Российскую Федерацию отозвать признание т.н. независимости оккупированных территорий Грузии, регионов Абхазии и Южной Осетии», — говорится в заявлении.

США призывают Россию полностью выполнить соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года. «Мы призываем Российскую Федерацию полностью выполнить принятое при посредничестве ЕС соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года о выводе сил с оккупированных территорий Грузии. Также призываем Россию принять и выполнить обязательство не применять огонь против Грузии. Мы не перестанем работать, пока Россия не прекратит оккупацию суверенной территории Грузии. Мы поддерживаем право сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц и беженцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома. Наконец, мы поддерживаем грузинский народ и ждем того дня, когда вместе отметим окончание оккупации Россией территории Грузии», — говорится в заявлении.

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